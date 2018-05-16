В Ереване начались протесты у резиденции премьера Армении

ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Акции протеста проходят у резиденции премьер-министра Армении на проспекте маршала Баграмяна в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.

У входа в администрацию протестуют сотрудники военкоматов, которые требуют отмены процесса оптимизации, приведшей, по словам протестующих, к массовым увольнениям.

Проспект Баграмяна частично перекрыли таксисты. Один из водителей заявил журналистам, что участники акции требуют упорядочить процесс лицензирования, простить долги по штрафам за нарушения ПДД, отменить плату за парковку в армянской столице.

Представители импортеров машин также пришли к зданию резиденции с требованием продлить сроки растаможивания с нынешних десяти дней.

Все протестующие требуют встречи с представителями премьера.

Ранее в здание мэрии Еревана ворвались десятки протестующих, потребовав отставки главы столичной администрации Тарона Маргаряна. Противники мэра обвиняют его в неэффективной деятельности и неподотчетности перед гражданами. Участники акции, в частности, выражают недовольство работами по обустройству сквера близ мэрии, во время которой были вырублены деревья.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламентом на этот пост был утвержден лидер оппозиции Никол Пашинян.