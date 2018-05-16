Россия направила две ноты в МИД Украины в связи с ситуацией с журналистами

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Москва направила две ноты в украинский МИД в связи с ситуацией с журналистами РИА Новости на Украине, заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Направили, даже две ноты. Ситуация тревожная", — сказал Карасин.

Он отметил, что Москва следит за ситуацией с задержанием в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

Бородин впоследствии вышел на связь с редакцией и сообщил, что у него дома много часов велись следственные действия. Он также отметил, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.

Это не первый за последнее время произвол со стороны СБУ. В конце апреля силовики задержали Елену Одновол, главу крымского отделения организации "Волонтеров Победы", помогающей ветеранам. Она приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим Георгиевские ленточки, не имела при себе ничего противозаконного. Жительницу Крыма также обвинили в госизмене.