В Евросоюзе рассказали о возможном ответе на санкции США по Ирану

БРЮССЕЛЬ, 16 мая — РИА Новости. ЕС рассматривает возможность защитить интересы своих компаний в случае восстановления США санкций против Ирана через применение "блокирующего постановления". Такое заявление сделал еврокомиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

По его словам, этот вопрос планируется обсудить в Софии на встрече европейских лидеров с руководителем ЕК Жаном-Клодом Юнкером и главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

Евросоюз принимал "блокирующее постановление" только один раз за всю историю своего существования: в ноябре 1996 года, в качестве ответной меры на экстерриториальные экономические санкции США против Кубы.

Постановление позволяет европейским компаниям не подчиняться определенным решениям Штатов по санкциям. Также не исключены компенсации за потери, вызванные действиями Вашингтона.

Ранее стало известно, что "евротройка" — Франция, Германия, Великобритания — и Иран договорились разработать программу поддержки и укрепления экономических связей в ответ на выход США из соглашения по ядерной сделке.

Выход США из сделки

Восьмого мая американский лидер объявил о выходе страны из соглашения по атому и распорядился немедленно начать восстановление санкций против Ирана.

В числе восстановленных санкций будут и вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Один из главных вопросов — будут ли союзники США эти требования выполнять. Остальные страны — гаранты соглашения осудили решение Трампа, указав на опасные последствия.

Под ограничения попадут критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимию и финансы.