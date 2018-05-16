В ЕС прокомментировали ситуацию с российскими журналистами на Украине

БРЮССЕЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Евросоюз признает право государств на обеспечение своей безопасности, но оно должно осуществляться при полном соблюдении фундаментальных прав и свобод, заявил РИА Новости в среду представитель Евросоюза, комментируя сообщения о задержании руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обысках в офисе РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что Евросоюз в курсе дела о задержании Вышинского, и подчеркнул, что страны-члены придают "огромное значение" свободе выражения мнения и СМИ.

"ЕС признает право каждой страны на обеспечение своей национальной безопасности и защиту своих граждан. Это должно быть сделано при полном уважении основных прав и свобод, включая европейскую конвенцию о правах человека", — сказал представитель Евросоюза.

О задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского стало известно во вторник. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Адвокат Вышинского ранее рассказал РИА Новости, что украинские власти начали этапирование Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. В Херсоне расположен офис украинской прокуратуры "автономной республики Крым", которая ведет дело журналиста.

Сотрудники Службы безопасности Украины накануне ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, и провели обыск, который продолжался около восьми часов. СБУ также обыскала квартиру корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, следственные действия прошли дома у главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

Бородин впоследствии связался с редакцией и рассказал, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.

Это не первый за последнее время произвол со стороны СБУ. В конце апреля силовики задержали Елену Одновол, главу крымского отделения организации "Волонтеров Победы", помогающей ветеранам. Она приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим Георгиевские ленточки, не имела при себе ничего противозаконного. Жительницу Крыма также обвинили в госизмене.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее — это месть Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но выступает информационным партнером агентства.

В российском МИД действия Киева в отношении РИА Новости Украина назвали произволом. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство России направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.