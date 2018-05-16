С. — ПЕТЕРБУРГ, 16 мая- РИА Новости. РФ разделяет мнение, что ЕСПЧ должен учитывать общие положения международного публичного права и поддерживает субсидиарный характер ЕСПЧ по отношению к судебным системам государств-участников, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы поддерживаем также субсидиарный характер ЕСПЧ по отношению к тем судебным системам, которые образуют государства-члены, именно субсидиарный характер. Я хотел бы это специально подчеркнуть. И мы разделяем мнение, что Европейский суд по правам человека должен учитывать общие положения международного публичного права", — сказал Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

Форум проходит в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз. В рамках ПМЮФ запланировано более 90 мероприятий: дискуссии, презентации, лекции, игровые судебные процессы и сателлитные мероприятия.

В 2018 году гостями ПМЮФ станут представители крупнейших мировых юридических компаний, члены арбитражных, конституционных, уголовных и гражданских судов, руководители университетов из десятков стран, среди которых Австралия, Австрия, Аргентина, Алжир, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, Индия, Италия, Испания, Китай, Корея, Мексика, Нидерланды, ОАЭ, Сингапур, США, Турция, Франция, Финляндия, Швейцария, Япония.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Петербургского международного юридического форума-2018.