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Порошенко прокомментировал открытие Крымского моста

Сюжет:
Строительство моста в Крыму (372)
13:0016.05.2018
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНачало автомобильного движения по Крымскому мостуНачало автомобильного движения по Крымскому мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко резко прокомментировал сообщения о завершении строительства автодорожной части Крымского моста. Постройку он назвал незаконной.

Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. 16 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Это очередное свидетельство пренебрежения международным правом со стороны Кремля", — написал украинский лидер в Facebook.

По его словам, украинские власти подавали ходатайство о защите суверенных интересов "в связи с противоправным возведением моста" в Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву.

"Очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности. <…> Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут покидать наш Крым", — добавил украинский президент.

"Чушь и несуразица"

Председатель региональной общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина назвала слова Порошенко "чушью и несуразицей".

Начало автомобильного движения по Крымскому мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Человек живет в какой-то параллельной реальности и не хочет воспринимать тот факт, что Крым — российский", — заявила она в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, Порошенко желает показать украинцам, что у него "все под контролем", что Крым вернется в состав Украины.

"Он пытается создать какую-то свою собственную вселенную, но попытки получаются беспомощные", — добавила Гридчина.

Кроме того, она считает, что строительство Крымского моста имеет не только практическое, но и символическое значение.

"Очень многие люди в мире, в том числе в Европе, уже сейчас прекрасно понимают, что Крым — это часть России", — отметила Гридчина.

Гости на открытии автомобильного движения по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости . Елена Лазаренко
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По ее словам, мост еще раз показывает всему миру, что Крым — с Россией навсегда.

Символ движения России вперед

В свою очередь, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди напомнила, что Украина сама нарушает права человека и гражданина.

"Не Украине стоит сейчас высказываться о несоблюдении норм права, подобного рода заявления, касающиеся Крымского моста, выглядят смешно", — прокомментировала она RT заявление Петра Порошенко.

Также сенатор назвала открытие моста в Крым символом движения России вперед и показателем возможностей научной, инженерной и технической мысли.

Крымский мост

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.

Открытие автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018
© Скриншот трансляции открытия Крымского моста
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Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019-го.

По мосту, имеющему две полосы в каждом направлении, разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться запрещено.

Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая. Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше чем за четверть часа.

Кроме того, пользователи соцсетей высмеяли Порошенко за то, что он в то время, когда Путин первым проехал по Крымскому мосту, открыл фельдшерский пункт в малонаселенном украинском селе Боденьки.

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