В Афганистане более 20 силовиков погибли при столкновении с талибами*

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. По меньшей мере 22 сотрудника сил безопасности Афганистана погибли в ходе столкновений с боевиками радикального движения "Талибан"* в провинции Газни в центральной части страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на членов совета провинции.

По данным телеканала, столкновения начались в ночь со вторника на среду после того, как боевики предприняли наступление на два района провинции.

По информации местных властей, также в ходе боев ранения получили еще пять силовиков.

Наступление в провинции Газни произошло на следующий день после того, как порядка 2 тысяч боевиков "Талибана"* атаковали провинцию Фарах. Как сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора провинции, в ходе боев были ликвидированы более 300 боевиков, 25 представителей силовых ведомств погибли.

*Террористическая организация, запрещенная в России