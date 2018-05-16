Эквадор готов к диалогу с Британией относительно судьбы Ассанжа

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Эквадор готов к диалогу с Великобританией относительно судьбы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, скрывающегося в посольстве страны в Лондоне, но при соблюдении прав человека, заявила глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.
Ранее СМИ сообщили, что правительство Эквадора потратило порядка пяти миллионов долларов на обеспечение безопасности Ассанжа. По их данным, власти Эквадора заключили контракт с компанией по обеспечению безопасности и наняли агентов, которые проверяют всех посетителей Ассанжа. Также отмечается, что они фиксируют все действия самого Ассанжа, его контакты с работниками посольства и адвокатами. Проводится сбор разведывательной информации по ситуации вокруг Ассанжа.
Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.
В конце марта этого года правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром. По мнению властей Эквадора, поведение Ассанжа и сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами ЕС и другими государствами мира.