Эквадор готов к диалогу с Британией относительно судьбы Ассанжа

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Эквадор готов к диалогу с Великобританией относительно судьбы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, скрывающегося в посольстве страны в Лондоне, но при соблюдении прав человека, заявила глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.

"Мы уже говорили неоднократно, что хотели бы найти решение для Ассанжа, чтобы разрешить его трудную ситуацию. Разумеется, основной фактор — это обеспечить права человека, то есть Ассанжа как такового. Он находится под защитой законов, также под защитой международных документов. Я думаю, что необходимо возобновить диалог с Великобританией, уважая все нормы международного права и государственные законы. А также обеспечить его право на передвижение", — заявила она, выступая в Дипакадемии МИД РФ.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Эквадора потратило порядка пяти миллионов долларов на обеспечение безопасности Ассанжа. По их данным, власти Эквадора заключили контракт с компанией по обеспечению безопасности и наняли агентов, которые проверяют всех посетителей Ассанжа. Также отмечается, что они фиксируют все действия самого Ассанжа, его контакты с работниками посольства и адвокатами. Проводится сбор разведывательной информации по ситуации вокруг Ассанжа.

Как сообщают СМИ, в среднем месячные расходы Эквадора по этим статьям составляют порядка 66 тысяч долларов США.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

В конце марта этого года правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром. По мнению властей Эквадора, поведение Ассанжа и сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами ЕС и другими государствами мира.