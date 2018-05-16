В Ереване демонстранты ворвались в здание городской администрации

ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Демонстранты, требующие отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна, ворвались в здание городской администрации, передает корреспондент РИА Новости.

Участники акции пытаются пройти к кабинету мэра. Путь им преградили полицейские и сотрудники мэрии.

Противники мэра обвиняют его в неэффективной деятельности и неподотчетности перед гражданами. Участники акции, в частности, выражают недовольство работами по обустройству сквера близ мэрии, во время которых вырубили деревья.

Действующий мэр – сын экс-премьера Андраника Маргаряна и член бывшей правящей Республиканской партии Армении, перешедшей в оппозицию после избрания премьером лидера фракции "Елк" Никола Пашиняна.

Маргарян занимает этот пост с 2011 года.