В Совфеде предупредили об угрозе срыва мирного диалога по ситуации с КНДР

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Различность подходов Сеула, США и Пхеньяна к переговорам может сорвать предстоящие переговоры по денуклеаризации полуострова, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Сенатор предположил несколько вариантов развития событий. "Встреча проходит, своей цели ни одна из сторон не добьется: США не обезоружат КНДР, а Пхеньян не получит гарантий безопасности, но обе используют шоу в свою пользу, доказывая, что именно готовность и миролюбие каждой из них сделали саму встречу возможной. Не самый худший результат", — отметил политик.
Возможно, что встреча не состоится, и каждый обвинит другого — не лучший, но вполне возможный вариант, добавил парламентарий. "Когда безрезультативность была предсказуемой, и политические дивиденды от срыва встречи вкупе с обвинениями в адрес другой стороны выгоднее плюсов от встречи", — привел пример Косачев.
Возможен и третий вариант — "встреча будет отложена для достижения практического заранее согласованного результата", что в определенной ситуации будет лучшим исходом, так как подтвердит серьезность намерений сторон, сказал сенатор.