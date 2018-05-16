В Совфеде предупредили об угрозе срыва мирного диалога по ситуации с КНДР

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Различность подходов Сеула, США и Пхеньяна к переговорам может сорвать предстоящие переговоры по денуклеаризации полуострова, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Возникшие перед крайне важным саммитом с участием лидеров США и КНДР проблемы — новые военные учения на Корейском полуострове и резкая реакция на них Пхеньяна, отражают различие в подходах сторон к этому событию", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Сенатор предположил несколько вариантов развития событий. "Встреча проходит, своей цели ни одна из сторон не добьется: США не обезоружат КНДР, а Пхеньян не получит гарантий безопасности, но обе используют шоу в свою пользу, доказывая, что именно готовность и миролюбие каждой из них сделали саму встречу возможной. Не самый худший результат", — отметил политик.

Возможно, что встреча не состоится, и каждый обвинит другого — не лучший, но вполне возможный вариант, добавил парламентарий. "Когда безрезультативность была предсказуемой, и политические дивиденды от срыва встречи вкупе с обвинениями в адрес другой стороны выгоднее плюсов от встречи", — привел пример Косачев.

Возможен и третий вариант — "встреча будет отложена для достижения практического заранее согласованного результата", что в определенной ситуации будет лучшим исходом, так как подтвердит серьезность намерений сторон, сказал сенатор.