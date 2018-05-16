В Горловке около двух тысяч человек остались без света, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Около 2 тысяч абонентов в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке остались без света из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в среду в пресс-службе МЧС ДНР.

"В 19.38 15 мая в Горловке в Никитовском районе вследствие артиллерийского обстрела повреждена высоковольтная линия электропередачи, без электроснабжения остались 2 тысячи абонентов", — говорится в сообщении ведомства. В пресс-службе уточнили, что восстановительные работы запланированы на среду.

Горловка расположена в 40 километрах к северу от Донецка, контролируется ДНР. Город расположен у линии фронта и насчитывает около 250 тысяч жителей. Здесь расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе. За время конфликта город неоднократно подвергался обстрелам.