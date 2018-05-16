МИД готов добиваться освобождения всего экипажа судна "Норд"

КЕРЧЬ, 16 мая — РИА Новости. Москва будет добиваться скорейшего освобождения всего экипажа захваченного на Украине судна "Норд", пока ситуация остается без изменений, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В настоящее время ситуация вокруг российских моряков рыболовецкого судна "Норд" остается без существенных изменений. Восьмого мая апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу адвокатов в отношении капитана Горбенко по мере пресечения", — сказала Захарова.

Она напомнила, что двоим членам экипажа "Норда" удалось ранее покинуть Украину, остальных семь моряков под надуманными предлогами украинские пограничники не пропустили.

"Силами посольства РФ в Киеве им обеспечено проживание, питание, наш консул находится с ними в постоянном контакте. Мы будем добиваться скорейшего возвращения наших моряков на родину", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы.