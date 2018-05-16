Москва возмущена грубым нарушением прав российских журналистов на Украине

КЕРЧЬ, 16 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел России выразило возмущение нарушением прав журналистов на Украине и снова призвало Киев остановить правовой произвол, заявила в среду официальный представитель министерства Мария Захарова.
"Выражаем возмущение грубым нарушением прав журналистов на территории Украины и в очередной раз призываем официальный Киев прекратить правовой произвол в отношении представителей журналистского сообщества под надуманным предлогом борьбы с пропагандой", — сказала Захарова на брифинге.
Она также призвала "представителей международных структур, наших коллег-представителей информационных служб внешнеполитических ведомств оказать все возможное воздействие на официальный Киев".
Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.