В Саудовской Аравии проходит выставка автомобилей для женщин

ДУБАЙ, 16 мая — РИА Новости. Первая в стране выставка автомобилей для женщин проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщает издание The National.
Count Down Started— Pinkish (@Pinkish_sa) 3 мая 2018 г.
بدأ العد التنازلي… زورونا في معرض بنكش من 13 — 15 مايو
#PINKISH#بنكش#عرفتي_تسوقين_او_باقي #جا_دورك #المعرض_السعودي_النسائي_الأول_للسيارات pic.twitter.com/mmzSmgfz6E
Выставка под названием Pinkish ("Розоватый") продлится три дня. Помимо просмотра автомобилей женщины смогут поговорить с автодилерами и представителями страховых компаний, узнать о специальных предложениях.
В королевстве запрет на вождение автомобилей женщинами будет снят 24 июня. С этого дня женщинам будет официально разрешено водить.
Ожидается, что выставку посетят около 80 тысяч гостей.
لا تفوتكم تجربة #القيادة اليوم في #بنكش— Pinkish (@Pinkish_sa) 15 мая 2018 г.
#جا_دورك #المعرض_السعودي_النسائي_الأول_للسيارات #لن_تق https://t.co/XBOoqqKK0J