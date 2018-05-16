Отменять соглашение по атому с Ираном сейчас неправильно, заявила Меркель

БЕРЛИН, 16 мая – РИА Новости. Соглашение по атому с Ираном неидеально, но отменять сделку сейчас неправильно, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в среду в германском бундестаге.

"Это соглашение является всем чем угодно, только не идеальным, но Иран придерживается, по всей информации МАГАТЭ, обязательств в рамках этого соглашения. Это соглашение единогласно утверждено Советом Безопасности ООН, и поэтому мы — Великобритания, Франция и Германия — а также вместе с нами другие члены ЕС считаем неправильным отменять это соглашение в этой ситуации", — сказала Меркель.