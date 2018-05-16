В Пакистане приостановила работу одна из крупнейших электростанций

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая — РИА Новости. Одна из крупнейших по мощности электростанций в Пакистане — дамба Тарбела — в среду утром приостановила свою работу из-за технического сбоя, передает телеканал Geo TV со ссылкой на представителей ГЭС.

По информации телеканала, вследствие возникших на гидроэлектростанции неполадок большинство населенных пунктов в северной провинции Пенджаб оказались обесточены. Среди них Лахор, Мултан, Бахавалпур, а также другие. Кроме того, сбой затронул ряд городов в соседней провинции Хайбер-Пахтунхва, включая Пешавар, Сват и Лакки Марват.

Вскоре после аварии на ГЭС прибыла группа технических специалистов, которые в настоящее время продолжают работать над устранением проблемы. Конкретных сроков возобновления работы электростанции пока нет, отмечает Geo TV. Вместе с тем, телеканал напоминает, что в предыдущих подобных случаях устранение технических сбоев на дамбе занимало до 7-8 часов.