Москва приветствует решение Пхеньяна демонтировать ядерный полигон Пхунгери

КЕРЧЬ, 16 мая — РИА Новости. Москва приветствует решение КНДР демонтировать ядерный полигон Пхунгери и договоренность о встрече лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду.

"Приветствуем решение провести 23-25 мая церемонию демонтажа северокорейского ядерного полигона, на которую приглашены журналисты из России и ряда других стран, а также договоренность о проведении встречи президента США и председателя госсовета КНДР 12 июня в Сингапуре. Рассчитываем, что анонсированные события пройдут успешно и закрепят позитивную динамику", — сказала Захарова на брифинге в Керчи.

"Мы убеждены, что найти долгосрочное и взаимоприемлемое решение можно лишь посредством многосторонних консультаций по вопросам создания на Корейском полуострове прочного механизма мира и безопасности. Ведем работу со всеми партнерами с целью запуска таких переговоров", — отметила она.

Переговоры Трампа и лидера Ким Чен Ына предварительно намечено провести 12 июня в Сингапуре. До этого – в конце мая – будет закрыт северокорейский ядерный полигон Пхунгери. Планируется полностью уничтожить вход на территорию полигона, а также окружающие объекты. С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны. Испытательная шахта полигона будет взорвана, затем будут снесены все наземные постройки — здание исследовательского института, посты охраны и другие объекты.