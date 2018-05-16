В Афганистане уничтожили около 300 боевиков "Талибана"*

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Около 300 боевиков радикального движения "Талибан"* ликвидированы на западе Афганистана, в боях погибли 15 военных и 10 полицейских, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора провинции Фарах Абдулу Басира Саланги.

Ранее сообщалось, что во вторник рано утром талибы начали наступление в провинции Фарах, вступив в ожесточенные столкновения с правительственными войсками. Позднее телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша сообщил, что нападавшим не удалось захватить ни одного правительственного здания. Командование миссии НАТО в стране заявило, что бойцы силовых структур Афганистана при поддержке американских ВВС отразили наступление отрядов радикального движения "Талибан"*.

По данным губернатора провинции, всего в наступлении приняли участие порядка 2 тысяч боевиков.

"Сначала тысяча талибов* атаковали районы Фарах во вторник, после первой атаки к ним присоединились еще более тысячи", — заявил он.

Саланги добавил, что в ходе боев "погибли 15 военных, 10 полицейских и пять мирных жителей".

*Террористическая организация, запрещенная в России