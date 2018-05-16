В доме террориста из Сурабаи обнаружили более 50 бомб

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Контртеррористическое подразделение полиции Индонезии обнаружило 54 самодельных взрывных устройства во время обыска в доме смертника, который накануне вместе с членами своей семьи осуществил взрыв около полицейского участка в индонезийском городе Сурабая, сообщает издание Jakarta Post.

"Мы обнаружили некоторое количество действующих бомб. Эти 54 бомбы обезвреживают", — цитирует издание начальника местной полиции Руди Сетявана.

Взрыв произошел в понедельник утром рядом с полицейским участком в Сурабае. Согласно кадрам с места происшествия, опубликованным изданием Jakarta Globe, два мотоцикла подъехали к зданию, после чего произошел взрыв. При теракте пострадали три мирных жителя и три полицейских. Позднее полиция сообщила, что теракт осуществили члены одной семьи. Ответственность за атаку взяла террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ и ряде стран).

Взрыв около участка полиции стал четвертым в городе и пятым в стране за два дня. В воскресенье в Сурабае произошли три взрыва у местных церквей. По данным властей, атаки на три церкви также совершили шесть членов одной семьи.