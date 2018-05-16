В Индии ищут десять пассажиров парома, затонувшего из-за сильного ветра

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая — РИА Новости. Спасатели продолжают поиски оставшихся 10 пассажиров речного парома, перевернувшегося во вторник вечером в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии, передает агентство IANS со ссылкой на местные власти.

Как стало известно ранее, паром, который шел по реке Годавари, примерно в 17 часов вечера по местному времени перевернулся и затонул. По информации телеканала NDTV, после аварии 23 из 40 человек, находившихся на судне, пропали без вести. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб продолжали операцию по их поиску и спасению даже после наступления темноты.

По данным агентства, спасатели ведут поиски 10 человек, остальных нашли. Есть ли среди найденных погибшие, агентство не уточняет.

Причиной аварии, по предварительным данным, стали сильные порывы ветра.