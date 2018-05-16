МИД Турции призвал генконсула Израиля в Стамбуле покинуть страну, пишут СМИ

АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. МИД Турции предложил генконсулу Израиля в Стамбуле временно покинуть пределы страны, сообщает в среду агентство Anadolu со ссылкой на дипломатический источник.

Накануне МИД Израиля предложил генконсулу Турции в Иерусалиме покинуть страну. Во вторник аналогичные меры были приняты властями Турции в отношении израильского посла в Анкаре.

Дипломатический конфликт между двумя странами происходит в связи с событиями в секторе Газа, где в столкновениях с израильскими военными погибли десятки палестинцев.

Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. Кроме того, он заявил о созыве внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества в пятницу в Стамбуле.