Пашинян рассказал, как будет решать проблему политзаключенных

ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении на своей странице в Facebook представил шаги, которые, по его словам, должны решить проблему политзаключенных.
По его словам, уголовные дела, где нет человеческих жертв, очень просты, и проходящие по ним люди должны выйти из тюрем в установленном законом порядке, например, путем условно-досрочного освобождения или амнистии, а по вопросу о вооруженной группе, захватившей в 2016 году полк патрульно-постовой службы полиции, нужно провести общественные обсуждения.
"Мы должны также обязательно пригласить родственников убитых полицейских, побеседовать с ними, выслушать их точку зрения. Следует понять, какие доказательства обоснованы, а какие – нет", — отметил премьер-министр.
Параллельно с захватом полицейской части в Ереване были организованы митинги оппозиции в поддержку боевиков. В ходе этих митингов дважды произошли массовые беспорядки и столкновения манифестантов с силами правопорядка, в результате чего были раненые и пострадавшие с обеих сторон.