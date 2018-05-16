Трамп заявил, что ждет от Пашиняна совместной работы по развитию демократии

ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в поздравительном послании новому премьер-министру Армении Николу Пашиняну заявил, что рассчитывает на совместную работу для развития торговых связей и укрепления демократических институтов, сообщает армянское посольство в Вашингтоне.

"Поздравляю с вашим избранием. Ожидаю совместной работы с вами во многих сферах, представляющих обоюдный интерес, включая развитие торговых связей, укрепление демократических институтов и региональной безопасности", — отмечается в послании Трампа, размещенном на странице армянского посольства в США в соцсети Facebook.

По словам Трампа, развитию отношений могут способствовать прогресс в борьбе с коррупцией, консолидация политических партий и мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самые широкие полномочия получил премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламентом на этот пост был утвержден лидер оппозиции Никол Пашинян.