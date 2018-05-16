Пакистан осудил применение Израилем силы против палестинских демонстрантов

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая — РИА Новости. Исламабад осуждает применение Израилем силы в отношении палестинских демонстрантов, призывает ООН и международное сообщество положить конец гибели мирного населения в секторе Газа, заявил МИД Пакистана.

"Правительство Пакистана осуждает беспощадные убийства невинных и безоружных палестинских демонстрантов. Эти протесты являются следствием переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, вопреки позиции ООН", — говорится в распространенном заявлении пакистанского дипведомства.

В нем Исламабад призвал ООН и международное сообщество "провести расследование случившегося и положить конец применению силы, которое привело к гибели невинных палестинских граждан, в том числе женщин, детей и пожилых людей".

"Пакистан возобновляете свой призыв создать жизнеспособное, независимое и функционирующее Государство Палестина на базе международно согласованных границ по состоянию на 1967 год со столицей в Иерусалиме", — указали в МИД.

Восточные районы и исторический центр Иерусалима были отбиты Израилем у Иордании в ходе "Шестидневной войны" 1967 года и позднее аннексированы. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей. Мир, с которым до декабря были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.

Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Как сообщил ранее РИА Новости представитель местных медицинских служб, число погибших в столкновениях с израильскими войсками палестинцев составило более 60 человек.