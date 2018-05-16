В КНДР назвали условие переговоров с Трампом

ТОКИО, 16 мая — РИА Новости. Северная Корея будет вести переговоры с США на высшем уровне только в том случае, если президент США Дональд Трамп заинтересован не только в решении ядерной проблемы, но и в улучшении отношений с Пхеньяном, заявил в среду первый замглавы МИД Ким Ге Гван.
По словам Ким Ге Гвана, однако если КНДР услышит только односторонние требования о денуклеаризации, то в Пхеньяне "не будет интереса к такому диалогу".
"У нас ничего не останется, кроме как пересмотреть вопрос о том, соглашаться ли на предстоящие переговоры в верхах КНДР и США", — заявил министр.
Переговоры Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына предварительно намечено провести 12 июня в Сингапуре.