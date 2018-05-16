Сеул сожалеет по поводу отказа КНДР от переговоров на уровне министров

ТОКИО, 16 мая — РИА Новости. Южная Корея выразила сожаление в связи с неожиданным отказом КНДР от проведения в среду переговоров на министерском уровне из-за американо-южнокорейских военных учений, говорится в распространенном в Сеуле заявлении министерства по делам национального объединения.
Переговоры Сеула и Пхеньяна были намечены на 16 мая на министерском уровне в пограничном пункте переговоров Пханмунджом по реализации договоренностей председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, в том числе по воссоединению железных и автомобильных дорог на Корейском полуострове. В последний момент Пхеньян отказался от переговоров в связи с проведением в Южной Корее военных учений.
В этой связи министерство по делам национального объединения Южной Кореи подчеркнуло, что имеющиеся проблемы между двумя частями станы должны решаться как раз в ходе переговоров, согласно декларации лидеров.
Вместе с тем, как сообщило агентство Ренхап со ссылкой на военные источники, бомбардировщик B-52, вопреки прежним сообщениям, скорее всего, не будет участвовать в учениях.
"Нынешние учения на всей территории Южной Кореи, нацеленные на нас, представляют собой открытое нарушение Пханмунджомской декларации и преднамеренную провокацию, идущую вразрез с благоприятным развитием обстановки на Корейском полуострове", — говорилось в заявлении ЦТАК.