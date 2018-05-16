Сеул сожалеет по поводу отказа КНДР от переговоров на уровне министров

ТОКИО, 16 мая — РИА Новости. Южная Корея выразила сожаление в связи с неожиданным отказом КНДР от проведения в среду переговоров на министерском уровне из-за американо-южнокорейских военных учений, говорится в распространенном в Сеуле заявлении министерства по делам национального объединения.

"Односторонняя отсрочка переговоров Юга и Севера на высоком уровне под предлогом проведения регулярных американо-южнокорейских военно-воздушных учений не соответствует согласованной 27 апреля лидерами двух сторон Пханмунджомской декларации и вызывает сожаление", — отмечается в заявлении.

Переговоры Сеула и Пхеньяна были намечены на 16 мая на министерском уровне в пограничном пункте переговоров Пханмунджом по реализации договоренностей председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, в том числе по воссоединению железных и автомобильных дорог на Корейском полуострове. В последний момент Пхеньян отказался от переговоров в связи с проведением в Южной Корее военных учений.

В этой связи министерство по делам национального объединения Южной Кореи подчеркнуло, что имеющиеся проблемы между двумя частями станы должны решаться как раз в ходе переговоров, согласно декларации лидеров.

КНДР насторожили учения Max Thunder, которые начались 11 мая и должны продлиться до 25 мая. По сообщениям из Сеула, в них задействовано около сотни самолетов, и впервые — восемь истребителей-"невидимок" F-22, предназначенных для нанесения ударов по ядерным и ракетным объектам на территории КНДР.

Вместе с тем, как сообщило агентство Ренхап со ссылкой на военные источники, бомбардировщик B-52, вопреки прежним сообщениям, скорее всего, не будет участвовать в учениях.

Лидеры двух корейских государств на апрельской встрече в Пханмунджоме провозгласили готовность к мерам по снижению военной напряженности. Исходя из этого в Пхеньяне надеялись на сокращение масштабов военных учений против КНДР в Южной Корее. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) распространило в среду заявление, в котором обвинило Сеул в нарушении договоренностей лидеров Юга и Севера.

"Нынешние учения на всей территории Южной Кореи, нацеленные на нас, представляют собой открытое нарушение Пханмунджомской декларации и преднамеренную провокацию, идущую вразрез с благоприятным развитием обстановки на Корейском полуострове", — говорилось в заявлении ЦТАК.