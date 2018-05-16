ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Представители администрации США провели на этой неделе телефонный брифинг для зарубежных послов по ситуации вокруг выхода Вашингтона из сделки с Ираном по ядерной программе, рассказал РИА Новости один из послов, который также принял участие в этом мероприятии.

По словам высокопоставленного дипломата, американские чиновники дали ясно понять, что не намерены компенсировать потери тем странам, которые будут вынуждены свернуть свой бизнес с Ираном из-за вторичных санкций США.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть, в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Собеседник агентства рассказал, что брифинг был организован по телефону. Дипломат отметил, что одним из выступающих с американской стороны был директор политического планирования госдепа США Брайан Хук. По его словам, свое несогласие с высказываниями представителя ведомства высказал посол ЕС в США Дэвид О`Салливан.

Салливан ранее открыто заявлял, что решение США выйти из сделки с Ираном по ядерной программе ставит Европу в очень сложную ситуацию, и трансатлантические отношения проходят через "период турбулентности". Выступая в понедельник в Атлантическом совете в Вашингтоне, он заявил, что хочет развенчать мифы об иранской сделке, которые распространяет Вашингтон.

Один из таких мифов заключается в том, что с Ирана через несколько лет будут сняты ограничения, и страна сможет делать все для разработки ядерного оружия. "Это абсолютная ложь. Согласно сделке Иран обязуется не приобретать и не разработать ядерное оружие. Никогда", — отметил европейский дипломат. Салливан также подчеркнул, что США не предложили никакой заслуживающей доверия альтернативы соглашению с Ираном по ядерной программе.

Источник агентства также рассказал, что один из послов африканских государств отметил, что его страна ведет бизнес с Ираном, имеется много контрактов. На вопрос, будут ли США как-то компенсировать потери за сворачивание бизнеса с этой страной, ему был дан четкий ответ, что нет.

По словам дипломата, под американские санкции не рискуют попасть только те, кто осуществляет транзакции не в долларах. "Это был полезный брифинг. Выступали высокопоставленные представители администрации. Не только из госдепа, но и из минфина. Они демонстрируют свои "мускулы", — резюмировал собеседник агентства.