Эксперт обвинил СБУ в атаке на российских журналистов

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Власти Украины атакуют российских журналистов, работающих в этой стране, поскольку Киеву не нравится публикуемая ими информация, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по этике Общества профессиональных журналистов (SPJ) Фред Браун.
"Похоже, что это просто широкомасштабное оправдание правительства для атаки (на журналистов) за распространение информации, которая не нравится правительству", — сказал Браун.
На вопрос о том, что должно быть сделано в данной ситуации, он отметил, что это скорее политический вопрос, чем этический. Браун подчеркнул, что любые попытки правительства контролировать свободное выражение мнений должны быть осуждены.
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.