Во Франции оценили идею Ирана по обходу американских санкций

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Предложение Ирана создать в Европе банк для транзакций в евро с целью избежать попадания под американские санкции заслуживает того, чтобы его рассмотрели, заявила РИА Новости французский парламентарий, член комитета по международным делам Национального собрания Франции Дэлфин О.
"Мы рассмотрим любой механизм, который бы позволил нам вести торговлю в евро, а не в долларах, для того чтобы не быть подверженными вторичным санкциям", — сказала она.
Французский политик также сообщила, что в Европе рассмотрят возможность использования Европейского инвестиционного фонда для защиты компаний. "Так что мы рассмотрим разного рода опции", — добавила парламентарий.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичные, то есть, в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.