МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Победительницу Евровидения израильтянку Нетту Барзилай пригласили приехать в Россию на церемонию вручения премии МУЗ-ТВ восьмого июня, однако предложение было отклонено. Об этом в своем Facebook написал программный директор российского канала Андрей Разыграев.
По итогам финала международного песенного конкурса Евровидение, который впервые проходил в Португалии, первое место заняла участница из Израиля Нетта, исполнившая песню Toy. На втором месте — певица из Кипра Элени Фурейре с композицией Fuego. Третье место у австрийца Сезара Сэмпсона, исполнившего песню Nobody But You.
Юлия Самойлова из России, которая выступила с композицией I Won't Break, в финал не вышла.