Американка умерла, отказавшись от лечения рака ради рождения здоровых детей

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Жительница США, отказавшаяся от лечения рака ради рождения здоровых близнецов, умерла, сообщается на сайте GoFundMe, где запустили кампанию по сбору средств на помощь больной.

Отмечается, что 32-летняя Даниэль Дик скончалась 26 апреля — через десять месяцев после рождения близнецов. Осенью 2011 года женщине удалили меланому (рак кожи. — Прим. ред.), после чего в течение пяти лет Даниэль наблюдалась у дерматолога, и рецидива не было. В 2015 году она родила первого ребенка. Во время второй беременности у Даниэль появились странные симптомы: она сильно утомлялась и говорила с трудом. На пятом месяце женщина уже не могла выговорить и отдельную фразу, после чего ее отвезли в больницу, где выяснилось, что у Даниэль были метастазы в мозге и кишечнике, которые впоследствии удалили.

Врачи прогнозировали, что она проживет еще пять лет, если немедленно начнет лечение лучевой терапией, но Даниэль отказалась, поскольку боялась, что это может привести к гибели плода. Лечение началось сразу же после родов в июле, однако болезнь успела сильно распространиться, и спустя десять месяцев женщина умерла.

Страница с кампанией по сбору средств на GoFundMe постоянно обновлялась в течение десяти месяцев. Даниэль хотела донести до людей информацию, что рак кожи нелегко поддается лечению, а сами злокачественные опухоли необходимо выявлять на ранних стадиях.

Меланома является одной из наиболее опасных злокачественных опухолей, которая зачастую стремительно прогрессирует и быстро дает метастазы почти во все органы человека.