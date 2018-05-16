Американка умерла, отказавшись от лечения рака ради рождения здоровых детей

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Жительница США, отказавшаяся от лечения рака ради рождения здоровых близнецов, умерла, сообщается на сайте GoFundMe, где запустили кампанию по сбору средств на помощь больной.
Врачи прогнозировали, что она проживет еще пять лет, если немедленно начнет лечение лучевой терапией, но Даниэль отказалась, поскольку боялась, что это может привести к гибели плода. Лечение началось сразу же после родов в июле, однако болезнь успела сильно распространиться, и спустя десять месяцев женщина умерла.
Страница с кампанией по сбору средств на GoFundMe постоянно обновлялась в течение десяти месяцев. Даниэль хотела донести до людей информацию, что рак кожи нелегко поддается лечению, а сами злокачественные опухоли необходимо выявлять на ранних стадиях.
Меланома является одной из наиболее опасных злокачественных опухолей, которая зачастую стремительно прогрессирует и быстро дает метастазы почти во все органы человека.