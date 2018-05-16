Спасти за несколько недель: стороны сделки с Ираном решают нерядовую задачу

БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Участникам иранской ядерной сделки из состава "евротройки" и руководству ЕС удалось договориться с Ираном в Брюсселе о начале практической выработки решений для сохранения СВПД, работа экспертов уже началась, и в ближайшие несколько недель стороны ожидают первых конкретных результатов.

Одним из ключевых достижений переговоров стала подтвержденная Ираном готовность искать решения для сохранения всеобъемлющего плана. Ранее ЕС и "евротройка" неоднократно заявляли, что будут придерживаться выполнения СВПД, пока свои обязательства выполняет Иран.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, выразившая по итогам переговоров общую позицию Франции, Германии, Британии и руководства ЕС, охарактеризовала их дипломатическим языком как "позитивные и конструктивные". Осторожную удовлетворенность встречей выразил и глава МИД Ирана Мохаммад Зариф, отметив, что это "хорошее начало".

Однако в заявлениях проявились и расхождения в оценках: если иранская сторона говорила о "гарантиях", которые она ждет для подтверждения экономических выгод от соглашения после выхода из него США, представители ЕС и "евротройки" дистанцировались от такой формулировки, предпочитая говорить о "практических решениях" и "наборе мер" по сохранению договоренностей.

Правильным путем

Еще перед началом консультаций глава иранского МИД дал понять, что Тегеран ждет от Европы не просто политических заявлений о приверженности сделке, но и ощутимых гарантий того, что после решения США выйти из СВПД и вернуть санкции страна сможет по-прежнему получать предусмотренные договоренностями экономические выгоды.

"Мы ясно выступали с позиции, что экономические выгоды, которые предусмотрены СВПД, должны быть получены Ираном для сохранения баланса соглашения. И нам надо посмотреть, как оставшиеся в соглашении участники смогут обеспечить эти выгоды для Ирана", — сказал Зариф журналистам.

"Мы начинаем процесс, который обещает быть очень интенсивным, и времени у нас не так много. Нам нужно достичь определенных гарантий, что эти выгоды могут быть обеспечены… Мы посмотрим, сможет ли высказанная оставшимися участникам соглашения политическая воля быть выражена в конкретных действиях", — добавил он.

После переговоров Зариф констатировал "хорошее начало", отметив, что переговоры находятся на правильном пути, однако решающее значение все же будут иметь результаты, которых удастся достичь в течение следующих нескольких недель.

"Мы находимся на правильном пути, теперь многое зависит от того, что мы сможем сделать в течение следующих нескольких недель", — сказал Зариф журналистам после переговоров. По его словам, это "хорошее начало", но "Иран должен получить свои гарантии" в рамках мер по поддержке соглашения. "Посмотрим, как мы можем к этому продвинуться, сейчас мы в начале процесса", — добавил он.

Намного больше конкретики представила по итогам переговоров глава европейской дипломатии ЕС: сторонам удалось договориться о продолжении диалога на всех уровнях для развития экономического сотрудничества, несмотря на угрозу США восстановить санкции против Ирана.

"Мы все вместе выразили сожаление в связи с выходом США из иранской ядерной сделки и признали, что снятие санкций, связанных с ядерной сферой, и нормализация торгово-экономических отношений с Ираном являются существенной частью соглашения", — заявила она.

По словам Могерини, на встрече европейцы увидели настрой и решимость иранской стороны вести интенсивную работу для сохранения сделки, была достигнута договоренность поддерживать тесные контакты со всеми участниками сделки, включая РФ и Китай.

При этом она отметила, что не стала бы "говорить о правовых или экономических гарантиях", а скорее о решимости вести "серьезную работу" для подтверждения приверженности договоренностям. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил о "наборе мер", которые европейцы намерены предпринять для поддержки выполнения сделки Ираном.

Такие меры могут быть выработаны как на уровне ЕС, так и на уровне отдельных государств.

Могерини обозначила несколько ключевых областей, в которых эксперты будут искать в ближайшие недели решения, позволившие бы продолжать сотрудничество.

"Мы взяли на себя обязательство начать интенсивные экспертные консультации в целях достижения в ближайшие несколько недель практических решений в сфере поддержания и углубления экономических отношений с Ираном", — сообщила она.

По ее словам, речь идет о вопросах продажи иранских нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, банковских операций, связях в сфере морского, сухопутного, воздушного и железнодорожного транспорта, предоставлении экспортных кредитов и развитии специальных целевых механизмов в финансовой, банковской, страховой и торговой сферах, разработке меморандумов и контрактов между европейскими компаниями и иранскими партнерами, дальнейших инвестиция в Иран, а также о мерах по защите экономических операторов ЕС.

В рамках работы по сохранению сделки на следующей неделе в Вене пройдет совместное заседание комиссии на уровне политдиректоров. Уже в среду Могерини проинформирует о результатах переговоров коллегию еврокомиссаров, где будут обсуждаться ряд конкретных предложений. В тот же день она расскажет об итогах встречи с иранским министром лидерам ЕС на неформальной встрече в Софии.

Со стороны ЕС и "евротройки" была подтверждена позиция о необходимости вести с Ираном диалог по другим вызывающим разногласия вопросам, в частности по ракетной программе и его политике в Сирии и Йемене, но делать это вне рамок соглашения по атому, которое, как отметила Могерини, не нуждается ни в каких изменениях или дополнениях.