Российские дипломаты ответили на заявление США по Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля КамАЗ во время открытия автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля КамАЗ во время открытия автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Россия не будет ни у кого спрашивать разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей страны, заявили в российском посольстве в США в ответ на комментарий Госдепа об открытии Крымского моста.

"Вашингтон предсказуемо недоволен. Но Крым – Россия. Разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов ни у кого спрашивать не будем", — говорится в размещенном на Facebook комментарии российской дипмиссии.

Ранее в госдепартаменте заявили, что открытие Крымского моста беспокоит США. По словам официального представителя ведомства Хезер Науэрт, "строительство этого моста определенно ограничивает доставку товаров на кораблях, поэтому это затрагивает людей, Крым, Украину таким образом". Она добавила, что строительство моста не только "укрепляет незаконный захват и оккупацию Россией Крыма, но и затрагивает навигацию".

Владимир Путин 15 мая открыл движение по автомобильной части моста через Керченский пролив. Глава государства за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше, чем за четверть часа.

Крымский мост

Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России, его длина составила 19 километров. Автомобильное движение по нему планируется запустить 16 мая, что на полгода раньше первоначально установленного срока.

Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019 года.

По мосту разрешат ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться на нем запретят.

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