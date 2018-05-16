Российские дипломаты ответили на заявление США по Крымскому мосту

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Россия не будет ни у кого спрашивать разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей страны, заявили в российском посольстве в США в ответ на комментарий Госдепа об открытии Крымского моста.
"Вашингтон предсказуемо недоволен. Но Крым – Россия. Разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов ни у кого спрашивать не будем", — говорится в размещенном на Facebook комментарии российской дипмиссии.
Ранее в госдепартаменте заявили, что открытие Крымского моста беспокоит США. По словам официального представителя ведомства Хезер Науэрт, "строительство этого моста определенно ограничивает доставку товаров на кораблях, поэтому это затрагивает людей, Крым, Украину таким образом". Она добавила, что строительство моста не только "укрепляет незаконный захват и оккупацию Россией Крыма, но и затрагивает навигацию".
Владимир Путин 15 мая открыл движение по автомобильной части моста через Керченский пролив. Глава государства за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше, чем за четверть часа.
Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России, его длина составила 19 километров. Автомобильное движение по нему планируется запустить 16 мая, что на полгода раньше первоначально установленного срока.
Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы раньше, поэтому автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.
Глава государства высоко оценил работу, проведенную строителями и инженерами, и похвалил качество дорожного покрытия моста. Президент отметил, что не сомневается в том, что удастся своевременно запустить также грузовую часть и завершить строительство железнодорожной части моста.
В год по мосту смогут проехать 14 миллионов человек и может быть перевезено более 13 миллионов тонн грузов. "Это огромная инфраструктурная стройка, имеющая большое значение для развития не только Крыма и Севастополя, но и всего юга России", - отметил президент.
Первыми по мосту 16 мая проедут жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.
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Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019 года.
По мосту разрешат ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться на нем запретят.
Хороший ответ российских дипломатов. А, то североамериканцы считают, что весь земной шарик принадлежит им. И хотят, чтобы каждая страна у них спрашивала разрешения на открытие на собственной же территории кондитерского магазина, автомойки и т.д.
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