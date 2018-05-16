Иранская ядерная сделка не нуждается в дополнениях, заявила Могерини

БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Соглашение по иранской ядерной программе работает и не нуждается в дополнениях или изменениях, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы работаем на конкретными практическими решениями. Соглашение достаточно сложное и детализированное, оно не нуждается в изменении или дополнении. Там уже все написано", — сказала Могерини.

"Мы не обсуждаем никаких дополнений в договор", — добавила она.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющим план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.

В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.

Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД. Один из главных вопросов заключается в том, будут ли союзники США выполнять данные санкции.