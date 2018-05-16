В ЛНР обвинили Украину в стремлении сорвать минские переговоры

ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. Официальный Киев стремится сорвать минские переговоры, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

"В политической сфере со стороны Украины звучат радикальные заявления, выдвигающие дополнительные предусловия для реализации политического пакета Комплекса мер, такие как ввод миротворцев или выполнение соглашений по безопасности, которые самой же Украиной и игнорируются. Данные действия со стороны Киева демонстрируют откровенное стремление к срыву переговорного процесса и заведение диалога в тупик", — рассказал Мирошник.

По его словам, со своей стороны, представители республик настроены на диалог как "единственно возможный способ достижения урегулирования".

"В этом диалоге интересы жителей республик будут отстаиваться жёстко и бескомпромиссно, и никакое давление с украинской стороны не заставит идти на уступки в вопросах безопасности и обеспечения равных прав для жителей республик. Напомню, что Минские соглашения были подписаны после крупных поражений ВСУ под Иловайском и Дебальцево и это не даёт никаких оснований Киеву говорить с Донбассом с позиции силы", — дополнил представитель ЛНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.