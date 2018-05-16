В ЛНР обвинили Украину в стремлении сорвать минские переговоры

ЛУГАНСК, 16 мая — РИА Новости. Официальный Киев стремится сорвать минские переговоры, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
По его словам, со своей стороны, представители республик настроены на диалог как "единственно возможный способ достижения урегулирования".
"В этом диалоге интересы жителей республик будут отстаиваться жёстко и бескомпромиссно, и никакое давление с украинской стороны не заставит идти на уступки в вопросах безопасности и обеспечения равных прав для жителей республик. Напомню, что Минские соглашения были подписаны после крупных поражений ВСУ под Иловайском и Дебальцево и это не даёт никаких оснований Киеву говорить с Донбассом с позиции силы", — дополнил представитель ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.