ЕС договорился с Ираном о выработке мер для продолжения инвестиций

БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. ЕС и Иран договорились на встрече в Брюсселе выработать в ближайшие недели практические решения, которые позволили бы продолжить инвестиции в эту страну и заключение контрактов, сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Ранее Могерини сообщила, что стороны договорись инициировать "интенсивные экспертные консультации", в рамках которых в ближайшие несколько недель предстоит найти решения для продолжения сотрудничества в сфере транспорта, финансов и энергетики.

Среди сфер, над которыми эксперты будут работать, Могерини назвала также выработку механизмов содействия экономическому и финансовому сотрудничеству, в том числе путем оказания практической поддержки торговле и инвестициям.

"Дальнейшая разработка и реализация меморандумов о взаимопонимании и контрактов между европейскими компаниями и иранскими партнерами, дальнейшие инвестиции в Иран", — перечислила Могерини согласованные пункты.

По ее словам, стороны также "договорились интенсивно консультироваться с другими участниками соглашения" по ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющим план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.

В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.

Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД. Один из главных вопросов заключается в том, будут ли союзники США выполнять данные санкции.