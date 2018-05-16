ЕС договорился с Ираном о выработке мер для продолжения инвестиций

БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. ЕС и Иран договорились на встрече в Брюсселе выработать в ближайшие недели практические решения, которые позволили бы продолжить инвестиции в эту страну и заключение контрактов, сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Среди сфер, над которыми эксперты будут работать, Могерини назвала также выработку механизмов содействия экономическому и финансовому сотрудничеству, в том числе путем оказания практической поддержки торговле и инвестициям.
"Дальнейшая разработка и реализация меморандумов о взаимопонимании и контрактов между европейскими компаниями и иранскими партнерами, дальнейшие инвестиции в Иран", — перечислила Могерини согласованные пункты.
По ее словам, стороны также "договорились интенсивно консультироваться с другими участниками соглашения" по ядерной программе.
В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.
Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД. Один из главных вопросов заключается в том, будут ли союзники США выполнять данные санкции.