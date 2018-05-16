В США суд отклонил ходатайство Манафорта о снятии обвинения в мошенничестве

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Федеральный суд округа Колумбия отказал в ходатайстве экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, который требовал снять с него обвинения в мошенничестве, отмывании средств и нарушении закона об иностранных агентах, говорится в решении суда.
Судья заявила, что минюст США не превысил полномочия, возбудив дело против Манафорта. Защита утверждала, что раз Россия практически не упоминается в обвинительном заключении, оно не имеет отношения к расследованию спецпрокурора Мюллера, сосредоточенном на предполагаемых связях штаба Дональда Трампа с Россией.
"Обвинение полностью соответствует той части полномочий, предоставленных спецпрокурору, которые Манафорт находит сомнительными: полномочий расследовать любые связи и/или координацию между российским правительством и частными лицами, связанными со штабом", — говорится в решении суда.
Судья нашла "многочисленные недостатки" в аргументации защиты Манафорта, утверждавшей, что спецпрокурор нарушил полномочия.
Манафорт обвиняется в отмывании средств на десятки миллионов долларов, в работе лоббистом на украинскую Партию регионов без регистрации иностранным агентом и в отмывании средств. Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.