В США суд отклонил ходатайство Манафорта о снятии обвинения в мошенничестве

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Федеральный суд округа Колумбия отказал в ходатайстве экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, который требовал снять с него обвинения в мошенничестве, отмывании средств и нарушении закона об иностранных агентах, говорится в решении суда.

"В ходатайстве о снятии обвинений отказано по нескольким причинам", — говорится в 37-страничном решении суда, которое подписала судья Эми Берман-Джексон.

Судья заявила, что минюст США не превысил полномочия, возбудив дело против Манафорта. Защита утверждала, что раз Россия практически не упоминается в обвинительном заключении, оно не имеет отношения к расследованию спецпрокурора Мюллера, сосредоточенном на предполагаемых связях штаба Дональда Трампа с Россией.

"Обвинение полностью соответствует той части полномочий, предоставленных спецпрокурору, которые Манафорт находит сомнительными: полномочий расследовать любые связи и/или координацию между российским правительством и частными лицами, связанными со штабом", — говорится в решении суда.

Судья нашла "многочисленные недостатки" в аргументации защиты Манафорта, утверждавшей, что спецпрокурор нарушил полномочия.

В частности, расследование по Манафорту было легитимным изучением возможной связи между человеком из штаба Трампа и правительством России, утверждает судья. В частности, она мотивирует это тем, что экс-президент Украины Виктор Янукович, с партией которого работал Манафорт, "считается связанным с Россией". Кроме того, даже если бы минюст нарушил какие-либо внутренние правила, это не давало Манафорту права не подвергаться уголовным обвинениям, пишет судья. Наконец, назначение Мюллера и его полномочия соответствуют внутренним правилам, считает она.

Манафорт обвиняется в отмывании средств на десятки миллионов долларов, в работе лоббистом на украинскую Партию регионов без регистрации иностранным агентом и в отмывании средств. Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.