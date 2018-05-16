Глава МИД Ирана прокомментировал переговоры с ЕС по СВПД

БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Состоявшиеся во вторник в Брюсселе переговоры с ЕС и "евротройкой" стали "хорошим началом", но следующие несколько недель покажут, что именно можно реализовать для получения Тегераном гарантий по поддержке предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) экономических мер, заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.
По его словам, это "хорошее начало", но "Иран должен получить свои гарантии" в рамках мер по поддержке соглашения. "Посмотрим, как мы можем к этому продвинуться, сейчас мы в начале процесса", — добавил он.
В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.
Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД. Один из главных вопросов заключается в том, будут ли союзники США выполнять данные санкции.