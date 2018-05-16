Глава МИД Ирана прокомментировал переговоры с ЕС по СВПД

БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Состоявшиеся во вторник в Брюсселе переговоры с ЕС и "евротройкой" стали "хорошим началом", но следующие несколько недель покажут, что именно можно реализовать для получения Тегераном гарантий по поддержке предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) экономических мер, заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы начали процесс и находимся на правильном пути, следующие недели покажут, что мы можем реализовать", — сказал Зариф журналистам после переговоров.

По его словам, это "хорошее начало", но "Иран должен получить свои гарантии" в рамках мер по поддержке соглашения. "Посмотрим, как мы можем к этому продвинуться, сейчас мы в начале процесса", — добавил он.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющим план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.

В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.

Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД. Один из главных вопросов заключается в том, будут ли союзники США выполнять данные санкции.