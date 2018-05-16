"Ваше место — в прихожей". Почему Европа не будет тратить денег на Балканы

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Антон Лисицын. Участники саммита ЕС — Западные Балканы в Софии обсудят "европейские перспективы" Сербии, Черногории, Албании, Македонии, Боснии и Герцеговины и частично признанного Косово. На первых подобных встречах двадцать лет назад энтузиазма было куда больше, а перспективы выглядели менее туманными. Во всяком случае, в проекте бюджета ЕС на 2021-2027 годы никаких денег на это не предусмотрено.

"Было настоящее недовольство"

Официальная тема саммита: готовность пяти балканских стран и Косово к вступлению в ЕС. Высоких гостей принимает председательствующая в Евросоюзе Болгария, которая и продвигает балканскую повестку в Европе. В январе София сформулировала свою задачу очень размыто, но многообещающе: "предоставление осязаемой европейской перспективы для всех стран Западных Балкан".

Сама Болгария уже прошла все этапы непростого пути. В ЕС вступила в 2007 году. До и после этого были коррупционные скандалы. Период знакомства с новой "европейской" реальностью отмечен спадом в экономике, ростом безработицы и усилением бедности. В 2013-м в Болгарии прошли многотысячные демонстрации, сопровождавшиеся несколькими публичными самосожжениями доведенных до отчаяния людей.

Живущий близ Благоевграда болгарский художник Георгий Марков в политике оказался поневоле. Он принимал участие в протестах 2013-го, хотя евроскептиком его не назовешь. "У нас был довольно долгий путь, было тяжело. В момент массового всплеска негатива — в феврале 2013-го — я стал одним из организаторов. Нас обвиняли в том, что мы пророссийское движение. Это глупости, речь шла только о социальном недовольстве", — подчеркивает он.

© AFP 2018 / Nikolay Doychinov Участники антиправительственной демонстрации в Софии, Болгария. 19 июля 2013 года © AFP 2018 / Nikolay Doychinov Участники антиправительственной демонстрации в Софии, Болгария. 19 июля 2013 года

"Это унижение для Сербии"

С точки зрения Брюсселя, у всех стран разный уровень готовности к вступлению в семью европейских народов. "Отличники" — Сербия и Черногория. Они уже выполнили некоторые требования ЕС. Албания и Македония ждут начала переговоров. Частично признанное Косово, а также Босния и Герцеговина лишь потенциальные кандидаты.

При этом именно в Сербии сильны позиции тех, кто против вступления в ЕС, — это показывают социологические опросы.

Эксперт белградского Института европейских исследований Стеван Гайич считает, что у Балкан в ближайшее время нет шансов на присоединение к ЕС. "С помощью морковки — обещания членства в Евросоюзе — Брюссель решает свои политические задачи. Президент Франции Эммануэль Макрон четко дал понять: пока ЕС не консолидирован, не сплочен внутри — никакого расширения. Это касается и Балкан", — говорит он.

В том формате, который Брюссель предлагает Сербии, Гайич видит угрозу сербской государственности. "Саммит в Софии станет унижением для Сербии, — полагает эксперт. — Там в качестве полноправного участника переговоров будет присутствовать Косово. Хотя сами европейцы принципиальны в подобных вещах. Например, Испания не признает это политическое образование государством. Представители Испании даже против того, чтобы находиться в одном помещении с представителями Косово".

"Макрон прямо заявил, что Европе надо ослабить влияние России и Турции на Балканах. Это и есть основная цель, — продолжает Гайич. — В Европе говорят: когда-то в будущем Балканы должны присоединиться к нам. Но пока нет никаких юридических оснований, нет ни одной бумаги, в которой ЕС берет на себя какие-то обязательства. А что реально будет — это расширение НАТО".

Дешевый пряник, эффективный кнут

Президент Центра стратегических инициатив в Белграде Александр Митич отмечает, что в ЕС могут переверстать бюджет с учетом европейских перспектив Сербии и Черногории. "Но политический смысл понятен: в текущем периоде членство в ЕС маловероятно. Евросоюз планирует продержать кандидатов в "прихожей" подольше. Это самая выигрышная позиция: средств странам-кандидатам выделяется меньше, но они должны больше соответствовать требованиям Брюсселя, чем даже сами страны ЕС. Длительный предварительный период означает, что пряник дешевле, а кнут эффективнее".

"В 2000-м я посетил первый саммит ЕС — Западные Балканы в Загребе, — вспоминает Митич. — Там было много энтузиазма и разговоров о скором вступлении в ЕС после эры конфликтов 1990-х. Почти 20 лет спустя мы все еще говорим о "европейских перспективах", а инвестиции Евросоюза в регион и его инфраструктуру существенно ниже, условия вступления ужесточились, и в западноевропейских странах критически вырос уровень "усталости" от расширения ЕС".

© AFP 2018 / Georges Gobet Участники саммита ЕС — Западные Балканы в Загребе. 2000 год © AFP 2018 / Georges Gobet Участники саммита ЕС — Западные Балканы в Загребе. 2000 год

Помимо утраты энтузиазма в европейских столицах эксперт указывает еще на одну причину, по которой скорейшее вступление в Европейский союз балканских стран под большим вопросом. Митич увязывает усложнение требований к кандидатам в ЕС именно с тем, что для Брюсселя отнюдь не гладко прошла интеграция стран Восточных Балкан. "Условия ужесточены и в юридической части — из-за проблем после вступления Болгарии и Румынии, и в политической — из-за несогласия Венгрии и Польши по проблеме миграции и другим вопросам", — объясняет он.

Лидер партии "Настоящая Черногория" Марко Милачич возглавлял ранее движение с красноречивым названием "Сопротивление безнадежности". "Политикам во власти выгоден сам процесс вступления в ЕС. Они могут давать обещания избирателям, получать помощь от Брюсселя. Выгодно это и Брюсселю — местные власти становятся послушнее. Все довольны, кроме самих избирателей. Но им дадут новые обещания", — резюмирует он.