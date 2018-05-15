Депутат ЕП раскритиковал слова премьера Латвии о пророссийских активистах

РИГА, 15 мая – РИА Новости. Дептут Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов раскритиковал заявление премьера Мариса Кучинскиса о необходимости жестко пресекать действия пророссийских активистов.

Кучинскис в эфире телеканала LNT заявил, что действия пророссийских активистов в Латвии можно трактовать как радикальные и спецслужбы должны их жестко пресекать. По его словам, имеющаяся в распоряжении органов безопасности информация свидетельствует о планах ряда активистов осуществить антигосударственную деятельность в контексте протестных акций против реформы русских школ.

"Не надо ни суда, ни следствия, достаточно, что "действия можно трактовать… Весь наш внутренний латвийский конфликт — между правящей национальной элитой и русским меньшинством страны Кучинскис старается представить как конфликт между Латвией и Россией — "за радикальные пророссийские действия будем наказывать максимально строго", — написал Митрофанов в Facebook.

По его мнению, подобные высказывания свидетельствуют о кризисе в кругах политической элиты Латвии. "Это страусиная позиция — недооценивать нас, изобретать ложные мотивы нашего поведения, перекладывать ответственность на соседнюю страну, не пускать нас в государственные и ведущие латышские СМИ, и, наконец, если и это не помогает — тупо сажать нас по тюрьмам за "действия, которые можно трактовать… Все это свидетельство вырождении латышской элиты", — говорится в сообщении Митрофанова.

Ранее Полиция безопасности Латвии завела уголовное дело после прошедшего в конце марта Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступили против перевода школьного образования на латышский язык. По данным правоохранителей, дело заведено по признакам "преступления против государства", а также других уголовных деяний. На организованном Русском союзе Латвии Вселатвийском родительском собрании было высказано несогласие с реформой. Двое участников мероприятия, Александр Гапоненко и Владимир Линдерман, были обвинены в действиях против государства и помещены под арест.

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.