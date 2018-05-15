Депутат ЕП раскритиковал слова премьера Латвии о пророссийских активистах

РИГА, 15 мая – РИА Новости. Дептут Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов раскритиковал заявление премьера Мариса Кучинскиса о необходимости жестко пресекать действия пророссийских активистов.
"Не надо ни суда, ни следствия, достаточно, что "действия можно трактовать… Весь наш внутренний латвийский конфликт — между правящей национальной элитой и русским меньшинством страны Кучинскис старается представить как конфликт между Латвией и Россией — "за радикальные пророссийские действия будем наказывать максимально строго", — написал Митрофанов в Facebook.
Ранее Полиция безопасности Латвии завела уголовное дело после прошедшего в конце марта Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступили против перевода школьного образования на латышский язык. По данным правоохранителей, дело заведено по признакам "преступления против государства", а также других уголовных деяний. На организованном Русском союзе Латвии Вселатвийском родительском собрании было высказано несогласие с реформой. Двое участников мероприятия, Александр Гапоненко и Владимир Линдерман, были обвинены в действиях против государства и помещены под арест.
В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.