США "обеспокоены" строительством Крымского моста

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Строительство Крымского моста беспокоит США, заявили в Госдепартаменте.

Ранее днем Владимир Путин открыл движение по автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше, чем за четверть часа.

"Строительство этого моста определенно ограничивает доставку товаров на кораблях, поэтому это затрагивает людей, Крым, Украину таким образом", — заявила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, строительство моста не только "укрепляет незаконный захват и оккупацию Россией Крыма, но и затрагивает навигацию".

Она подтвердила, что в ведомстве видели церемонию открытия моста и, в частности, как Владимир Путин проехал по нему на грузовике.

Крымский мост

Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России. Его длина составила 19 километров.

Как сообщили в инфоцентре "Крымский мост" автомобильное движение по мосту запустят 16 мая. Это на полгода раньше изначально установленного срока.

По мосту разрешат ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться на нем запретят. "Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту — в 4:30 мск", — рассказали в инфоцентре.

Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019 года.