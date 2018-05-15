Президент Аргентины не поедет на чемпионат мира по футболу в Россию

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мая – РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри отменил свою поездку в Россию на чемпионат мира по футболу, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь главы государства Иван Павловски.

"Макри не едет на мундиаль", — сказал Павловски.

Ранее портал Nacion со ссылкой на близкие к главе государства источники сообщал, что Макри решил не ехать в Россию на ЧМ-2018 из-за сложной экономической ситуации в южноамериканской стране.

Изначально Макри планировал 16 июня быть в Москве на матче Аргентина-Исландия, а через пять дней — в Нижнем Новгороде на игре своей сборной с Хорватией. Другой сценарий предполагал его присутствие на матче с Хорватией 21 июня, а через пять дней — в Санкт-Петербурге на матче с Нигерией.

Финансово-экономическая ситуация в Аргентине в последние дни серьезно осложнилась. Курс аргентинского песо падает до исторических минимумов по отношению к доллару США. Это происходит на фоне переговоров, которые власти Аргентины ведут с МВФ о предоставлении кредитной линии на 30 миллиардов долларов.

Сборная Аргентины на чемпионате мира 2014 года в Бразилии дошла до финала, где уступила команде Германии.