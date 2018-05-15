В Госдепе прокомментировали задержание главы РИА Новости Украина

Журналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018

Журналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Госдепе прокомментировали ситуацию с задержанием главы портала РИА Новости на Украине Кирилла Вышинского. В ведомстве подчеркнули, что решения о подобных задержаниях должны приниматься в соответствии с законом.

"Мы понимаем, что Украина, как и многие другие страны, обеспокоена активной пропагандой…" — заявила представитель Госдепартамента Хезер Науэрт. Она выразила надежду, что украинские власти понимают серьезность своих действий.

При этом в Госдепе затруднились ответить на вопрос о том, обсуждали ли США с правительством Украины возможные обыски в редакциях российских СМИ и задержания журналистов.

Обыски в РИА Новости Украина

Утром в понедельник сотрудники СБУ устроили пять обысков в офисах РИА Новости Украина. Спецслужбы подозревают Вышинского, у которого имеется гражданство России и Украины, в государственной измене.

В частности, главу портала РИА Новости на Украине обвинили в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По словам замглавы СБУ Виктора Кононенко, для проведения подрывной деятельности Вышинский якобы ежемесячно получал из России стабильное финансирование в сумме 53 тысяч евро.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, в свою очередь, что произошедшее — месть Киева за Крымский мост.

В Кремле решительно осудили действия Украины и пообещали "меры взаимности", как только получат более детальную информацию.