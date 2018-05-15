Демонстранты в Афинах сожгли флаг Израиля, сообщили СМИ

АФИНЫ, 15 мая — РИА Новости. Демонстрация солидарности с палестинским народом в Афинах завершилась небольшими беспорядками, участники акции сожгли израильский флаг возле посольства Израиля, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Шествие организовали левые организации, в частности, внепарламентские партии "Народное единство" (ЛАЕ) и АНТАРСИА, в знак протеста против расстрела израильской армией акций протестов палестинцев против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец, тысячи были ранены.

Около тысячи человек прошли от посольства США к посольству Израиля, скандируя лозунг "Свобода Палестине".

Когда марш достиг посольства Израиля, палестинцы, участвовавшие в демонстрации, взобрались на полицейские автобусы, выкрикивали лозунги на арабском языке и сожгли флаг Израиля. Они бросали камни в сторону здания посольства.

В это же время небольшая группа людей в масках стала бросать камни и другие предметы в спецназ полиции. Полицейские ответили слезоточивым газом.