Палестина отозвала посла из Вашингтона

Участники акции у посольства США в Иерусалиме, проходящей из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. 14 мая 2018

Участники акции у посольства США в Иерусалиме, проходящей из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. 14 мая 2018

РАМАЛЛАХ, 15 мая — РИА Новости. Палестинская национальная администрация отозвала посла из Вашингтона. Это произошло в ответ на перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении МИД ПНА.

МИД ПНА сообщил, что посол вернется на родину уже в среду.

Накануне такое же решение приняла Турция. Страну также покинет посол в Тель-Авиве. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, а его действия по отношению к палестинцам — геноцидом.

Как в Турции, так и в Палестине объявлен трехдневный траур по жертвам столкновений в секторе Газа.

Столкновения в секторе Газа

В понедельник в день 70-летия образования Израиля США официально перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. После этого на границах сектора Газа активизировались акции протестов палестинцев, которые переросли в столкновения с израильскими военными.

Демонстранты бросали самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгли шины, пытались ломать пограничные заграждения. В ответ силовики открыли огонь на поражение по наиболее агрессивным участкам демонстраций, объяснив это соображениями безопасности. В результате погиб 61 человек, более 2,5 тысячи пострадали.