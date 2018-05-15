Глава МИД ФРГ рассказал, какие темы обсудят на встрече "евротройки" и Ирана

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. "Евротройка" и Иран помимо ядерной сделки обсудят роль Тегерана в Сирии и программу разработки баллистических ракет, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас перед встречей.
"Мы также обратим внимание на другие темы — программу создания баллистических ракет, сложную роль Ирана в Сирии и в регионе… но на основе существующего договора, подписанного в Вене", — сказал журналистам Маас.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющий план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.
Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД. Один из главных вопросов заключается в том, будут ли союзники США выполнять данные санкции.