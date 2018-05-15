Глава МИД ФРГ рассказал, какие темы обсудят на встрече "евротройки" и Ирана

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. "Евротройка" и Иран помимо ядерной сделки обсудят роль Тегерана в Сирии и программу разработки баллистических ракет, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас перед встречей.

"Мы также обратим внимание на другие темы — программу создания баллистических ракет, сложную роль Ирана в Сирии и в регионе… но на основе существующего договора, подписанного в Вене", — сказал журналистам Маас.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющий план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.

В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.

Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД. Один из главных вопросов заключается в том, будут ли союзники США выполнять данные санкции.