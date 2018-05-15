В Мексике инвалид-колясочник ограбил магазин

МЕХИКО, 15 мая – РИА Новости. Мужчина в инвалидном кресле совершил вооруженное ограбление магазина в Мексике.

По сообщению портала Excelsior, мужчина заехал в магазин торговой сети Oxxo в одном из районов Мехико, достал оружие и потребовал выдать ему наличность из кассы.

После получения денег грабитель попытался скрыться в том же инвалидном кресле, однако был перехвачен полицией недалеко от места совершения преступления. Как сообщают власти, у задержанного уже было уголовное прошлое и он содержался под стражей в центре временного заключения города.

Полиция подозревает, что это ограбление было не единственным, совершенным человеком с ограниченными возможностями, и просит граждан сообщить, если они стали жертвами бандита в инвалидном кресле.