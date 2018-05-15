Израиль потребовал, чтобы турецкий генконсул покинул страну

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. МИД Израиля потребовал, чтобы генеральный консул Турции в Иерусалиме покинул страну, сообщает газета Jerusalem Post.

"Генконсулу было предложено вернуться в Турцию для консультаций в течение некоторого периода времени", — заявил представитель дипломатического ведомства.

Ранее во вторник аналогичные меры были приняты властями Турции в отношении израильского посла в Анкаре.

Дипломатический конфликт между двумя странами происходит в связи с событиями в секторе Газа, где в столкновениях с израильскими военными погибли десятки палестинцев.

Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. Кроме того, он заявил о созыве внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества в пятницу в Стамбуле.