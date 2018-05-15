Парламент Шотландии отверг проект о Brexit, создав новые сложности для Мэй

ЛОНДОН, 15 мая – РИА Новости, Мария Табак. Парламент Шотландии во вторник ожидаемо отказался одобрить продвигаемый британским правительством законопроект о Brexit, поддержав соответствующее предложение шотландского правительства.

В настоящее время законопроект о Brexit проходит этапы рассмотрения в парламенте страны.

Большинство шотландских парламентариев – 93 человека — сочли, что законопроект будет иметь негативные последствия с точки зрения полномочий региональных властей. К такому выводу пришли члены Шотландской национальной партии, шотландские лейбористы, "зеленые" и либерал-демократы, продемонстрировав редкое единство. Они одобрили предложение шотландского правительства с поправкой лейбористов, в которой содержался призыв к возобновлению переговоров между британским правительством и шотландскими властями.

Поддержать законопроект о Brexit были готовы 30 шотландских парламентариев.

Хотя данное решение не имеет прямых последствий и является скорей символическим, поскольку у шотландского парламента нет права вето, сегодняшнее событие может создать определенные трудности для британского правительства. Если премьер Тереза Мэй продолжит настаивать на необходимости принятия законопроекта, то это станет первым случаем в истории, когда британское правительство проводит свой законопроект вопреки воле Шотландии.

Шотландия на референдуме в 2016 году голосовала против выхода страны из Евросоюза.

Главными положениями законопроекта о Brexit, который называют самым важным в стране за последние несколько десятилетий, является отмена действия на территории Британии закона "О Европейском сообществе" от 1972 года, который ввел в действие в Соединенном Королевстве законодательство ЕС, а также провозглашение завершения действия законов ЕС в стране.

Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.