Немецкий водитель сгорел после аварии на электромобиле Tesla в Швейцарии

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Немецкий водитель электромобиля Tesla не справился с управлением и погиб в результате возгорания машины в Швейцарии, сообщает газета Bild во вторник со ссылкой на полицию.

По данным полиции, водитель потерял контроль над автомобилем и врезался в разделительный отбойник, машина перевернулась и загорелась. Водитель не смог выбраться из нее. Причины ДТП пока не известны.

Как пишет газета, пожарные службы проверяют, мог ли аккумулятор электромобиля из-за перегрева спровоцировать возгорание. Рассматривается версия, согласно которой химическая реакция в литий-ионном аккумуляторе привела к пожару.

Представители компании Tesla пока не прокомментировали инцидент.

В марте 2018 года произошла авария с участием электромобиля компании Tesla Model X на трассе Highway 101 в штате Калифорния. Кроссовер потерял управление и врезался в отбойник, после чего загорелся и взорвался. Водитель машины погиб. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование этого инцидента.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.